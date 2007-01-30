Янукович загадал на 15 лет вперед

Правительство Украины после завершения разработки программы развития страны до 2011 года намерено приступить к разработке стратегии развития государства на 10-15 лет вперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер в ходе встречи с представителями интеллигенции Львовской области.

«На следующий шаг будет разработка стратегии развития не менее чем на 10-15 лет. Тогда мы будем видеть направление развития, это очень важно. Нужно определить приоритеты и двигаться в тех направлениях, в которых будет наибольшая эффективность», - сказал премьер.

При этом он отметил, что в настоящее время правительство практически завершило разработку программы развития страны до 2011 года, которая позволит обеспечить стабильный экономический рост.

«Каденция этого парламента заканчивается в 2011 году и мы берем ответственность за развитие страны на это время», - сказал премьер.