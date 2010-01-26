Депутаты ПР громят житомирский офис Народной самообороны

Вечером 26 января шесть народных депутатов Украины от Партии регионов, среди которых были опознаны Святослав ПИСКУН и Николай ПРИСЯЖНЮК, с помощью своих охранников выбили дверь и ворвались в помещение Житомирского представительства гражданского движения «Народная самооборона», где расположен офис народного депутата Украины Олега НОВИКОВА.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гражданского движения «Народная Самооборона», которым располагает УНИАН.

«Перекрыли джипами улицу. В офисе рвут запечатанные пачки, перебирают и выбрасывают документы, устроили обыск и погром», - сообщил представитель «Народной самообороны».

По его словам, “регионалы” ищут листовки «СтопЗЭК», которые НС планировала завтра распространять по Украине. Тираж этих листовок – имущество народного депутата Екатерины ЛУКЬЯНОВОЙ, именно она заказала данную продукцию. “В данном случае “регионалы” покушались на имущество народного депутата”, – говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировала сама Е.ЛУКЬЯНОВА: «Депутатская неприкосновенность - это опасный прецедент, который вместо гарантий от преследования за политическую деятельность в руках многих депутатов парламента от Партии регионов превратился в более эффективный инструмент рэкета, чем кастет или паяльник. Один раз почувствовав безнаказанность, они снова и снова идут на циничное нарушение закона. Вчера они захватывали государственные режимные предприятия, а сегодня уже врываются в офисы общественных организаций, приемные других народных депутатов», – отметила депутат.

«Если бы во время захвата полиграфкомбината «Украина» относительно «регионалов»-нарушителей были бы приняты те же меры, которые применяются относительно обычных граждан, сегодняшнего инцидента не случилось бы. Безнаказанность порождает безнаказанность», – прибавила Е.ЛУКЬЯНОВА.