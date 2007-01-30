Генпрокуратура нашла общий язык с Мельниченко

Генеральная прокуратура Украины готовит следственный эксперимент с участием бывшего майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО по воссозданию ситуации с записыванием разговоров в кабинете экс-президента Леонида Кучмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Запланировано воспроизвести ситуацию с участием МЕЛЬНИЧЕНКО, где он записывал это все», - сказал А.МЕДВЕДЬКО. При этом он отметил, что эти действия будут проводиться в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как отметил А.МЕДВЕДЬКО, «Генпрокуратуре уже удалось найти общий язык с МЕЛЬНИЧЕНКО, чего раньше не было». В результате, как добавил генпрокурор, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО начал активно сотрудничать со следствием. Так, в частности, в январе 2007 года он уже четыре раза был допрошен следователем.

Продолжая тему о воссоздании ситуации ведения записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что сложности с датой проведения этого следственного эксперимента возникают из-за отсутствия у адвоката Н.МЕЛЬНИЧЕНКО (Павла СЫЧОВА – УНИАН) допуска к государственной тайне. По словам А.МЕДВЕДЬКО, как только этот допуск будет оформлен, тогда будет проведено воссоздание ситуации.