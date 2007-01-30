У Тимошенко возникла нештатная ситуация

Единственным союзником Блока Юлии Тимошенко во всех преобразованиях в Украине остается только украинский народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, выступая на Всеукраинском форуме депутатов местных советов, избранных по избирательному списку БЮТ.

«Сегодня нам нужно сказать одно сознательное слово: «хватит!», положиться на свои политические силы и сделать так, чтобы народ Украины смог положиться на нас», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции считает, что БЮТ является сильной и самодостаточной политической силой. «Нам не нужно никого тянуть за руки, чтобы садиться за стол переговоров и формировать общую политику», - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что главными партнерами остаются партии, входящие в состав блока (Украинская социал-демократическая партия, ВО «Батьківщина» и партия «Реформы и Порядок» - УНИАН).

«Нашим главным союзником во всех преобразованиях в Украине остается только народ Украины. И давайте не питаться иллюзиями, что кому-то из политиканов нужны борьба с коррупцией, глубокое реформирование общественной жизни, честные и прозрачные процедуры власти, кроме нашей политической силы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В этот момент в зале дворца «Украина», в котором проходит Всеукраинский форум депутатов местных советов, избранных по списку БЮТ, погас свет. «Даже если нам в полумраке придется дальше проводить съезд, то наша политика все равно останется светлой», - отреагировала Ю.ТИМОШЕНКО на технические неполадки с электричеством.

Через несколько секунд энергоснабжение возобновилось.