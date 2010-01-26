У БЮТ есть два вопроса на внеочередную сессию ВР

Фракция БЮТ также инициировала внеочередную сессию Верховной Рады на 28 января и будет настаивать на рассмотрении своих двух вопросов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на первого заместителя председателя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА.

В частности, по его словам, в четверг, 28 января, на рассмотрение внеочередной сессии Верховной Рады Украины, которая сзывается по требованию 151 народного депутата, членов фракции БЮТ, будет вынесен вопрос о рассмотрении изменений к закону о выборах Президента и создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки законности передачи в аренду Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции «Межигорье».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что существует неотложная необходимость рассмотрения вопроса о совершенствовании законодательства о выборах Президента Украины. Законопроект под номером 5509, который предлагает фракция БЮТ, призван не допустить искажения волеизъявления избирателей Украины.

А.КОЖЕМЯКИН также выразил убеждение, что парламент поддержит инициативу фракции БЮТ, и во время второго тура президентских выборов будут обеспечены равные возможности для всех граждан, а новые положения закона о выборах Президента сделают невозможным применение массовых фальсификаций.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром появилась информация, что 28 января состоится внеочередная сессия ВР по требованию 164 депутатов от фракции Партии регионов. В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины о созыве внеочередной сессии 28 января 2010 года, для рассмотрения по предложениям 164 народных депутатов включены такие вопросы:

1) о соблюдении Конституции и законов Украины руководством Министерства внутренних дел Украины во время проведения выборов Президента Украины в 2010 году (реестр. № 6003);

2) о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» (реестр. № 6004).