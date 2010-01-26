Нардепы Луценко не верят, что регионалам удастся сбросить министра

Народный депутат от общественного движения «Народная самооборона» Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что Партии регионов не удастся отправить Юрия ЛУЦЕНКО в отставку с должности министра внутренних дел.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой «Народной самообороны» комментарии В.СТРЕТОВИЧА по поводу инициативы депутатов от Партии регионов провести 28 января внеочередное заседание Верховной Рады, на котором они требуют рассмотреть вопрос о соблюдении Конституции и законов Украины руководством Министерства внутренних дел во время выборов Президента.

«Я сомневаюсь, что пройдет до выборов какое-либо предложение. Возможно, кто-то уже побежал впереди паровоза и хочет «регионалам» помочь», ну, так будем наблюдать за последствиями. Хотя я мало верю, что у «регионалов» найдется необходимое количество голосов для того, чтобы отправить министра в отставку», — сказал В.СТРЕТОВИЧ.

По его словам, поводом для созыва внеочередного заседания парламента стала принципиальная позиция милиции в отношении полиграфкомбината «Украина».

«Я думаю, что позиция министра и МВД по вопросу защиты комбината «Украина» — что «регионалам» не дают возможности там развернуться, что они сделали в первом туре, — это является основанием для того, чтобы организовать сейчас эту парламентскую вендетту. И вы же видите, истерия поднимается по поводу запрещения голосования на дому, справок и так далее, и так далее», — сказал В.СТРЕТОВИЧ.