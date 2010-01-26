Посол США считает, что эти выборы лучше предыдущих президентских

Соединенные Штаты Америки будут продолжать развивать стратегическое партнерство с Украиной во главе с новым Президентом, которого изберет украинский народ.

Об этом в интервью газете “День” (№ 11 от 26 января) заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ.

Как отметил дипломат, его главной задачей в Украине является строительство стратегического партнерства между Украиной и США.

“Я понимаю, что сейчас ваша страна находится в разгаре избирательного периода, но я очень надеюсь, что кто бы ни был избран Президентом, каким бы ни было руководство, мы можем продолжать работу в этом направлении. Ведь это не только в наших интересах — это в интересах независимой и суверенной Украины, продолжать сотрудничество с нами”, - сказал Дж.ТЕФФТ.

Он также положительно оценил проведение первого тура президентских выборов в Украине. “По оценкам практически каждого наблюдателя, выборы прошли очень хорошо. Они были проведены намного лучше, чем предыдущие президентские выборы, и продемонстрировали достаточно высокий уровень зрелости. Народ Украины имел 18 разных кандидатов, за которых он мог голосовать”, - отметил посол.

Дж.ТЕФФТ также высказал мнение, что “оба кандидата – Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО – достаточно четко понимают американскую позицию”. “Они имели беседы с американскими лидерами, и я также выложил нашу позицию. Мы готовы, как заверила госсекретарь КЛИНТОН, работать с тем, кого изберет украинский народ”, - подчеркнул посол США в Украине.