Присвоение Бандере звания Героя может расколоть Украину?

Политик, который уже заявил о своих претензиях на пост городского председателя Днепропетровска, Николай ШВЕЦ считает нецелесообразным присвоение Степану Бандере звания Героя Украины, поскольку этот акт «не будет служить объединяющим фактором для Западной и Восточной Украины». Об этом он заявил в интервью днепропетровскому «9-му каналу».

«Степан Бандера – неоднозначная фигура. Для региона, где он родился, он - борец за идею. Для большинства жителей Украины он – пособник фашистов. Многие считают, что руки Бандеры обагрены кровью невинных людей. Сложно дать однозначную оценку Степану Бандере, только время рассудит. Но, настораживает и разочаровывает то, что президентский указ о его награждении был подписан в День Соборности Украины. Не вызывает сомнения то, что этот акт главы государства не будет служить объединяющим фактором для Западной и Восточной Украины, скорее – наоборот», - заявил Н.ШВЕЦ.

По его мнению, надо искать иные, по-настоящему действенные формы объединения украинцев. В том числе, необходимо искать решения многочисленных насущных проблем ветеранов Великой Отечественной и других локальных войн, в особенности это актуально в преддверии празднования 65-ой годовщины победы в ВОВ.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере. О подписании соответствующего указа В.ЮЩЕНКО сообщил, выступая с речью по случаю Дня Соборности. Награду из рук Президента получил внук С.Бандеры.

По словам В.ЮЩЕНКО, С.Бандера боролся за независимую страну. “И поэтому, если всей нации дать гармоничную ссылку по этой странице истории, то лучше всего - сделать поступок. Я его сегодня сделал, чтобы показать значительной части украинцев, которые не знают истинной миссии, чина, роли Степана Бандеры, - пожалуйста, ознакомьтесь, это человек, который боролся за Украину, когда о ней немногие так заботились. Для другой части, которые знают об этом чине, об этом поступке - это комплимент, что каждый человек, посвятивший себя борьбе за наш суверенитет, за нашу независимость, рано или поздно мы будем стоять перед фактом, что правда будет торжествовать”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в подписании соответствующего указа не надо искать политики, в то же время он призвал помнить историю Украины в части борьбы за независимость.