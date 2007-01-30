Тимошенко уверена в поддержке Януковича при любой погоде

В парламенте существует договоренность о преодолении вето на закон об императивном мандате в случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет этот закон до 5 февраля. Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая на Всеукраинском форуме депутатов местных советов, избранных по избирательному списку БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, если Президент стоит на демократических позициях, то он подпишет этот закон. «Мы ожидаем, - заявила лидер БЮТ, - что Президент выполнит свою функцию и даст жизнь этому закону. Если закон не будет подписан, будем в парламенте преодолевать вето». «Есть такая политическая договоренность – этот закон будет при любой погоде и при любых обстоятельствах», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ подчеркнула, что императивный мандат является не карающим мечом, а инструментом усиления дисциплины и партийной ответственности депутатов. «Я хочу предупредить, что мы не будем партией рулить этой ситуацией – исключать или принимать. Закон предусматривает такой инструмент, когда депутатов местных советов будут отзывать не партийцы, а общественность», - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она намерена приложить все усилия для того, чтобы действие императивного мандата распространялось не только на депутатов местных советов, но и народных депутатов Украины и Президента.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, который вышел из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.

Как отметила пресс-служба Президента Украины, этот закон поступил на рассмотрение в Секретариат Президента 20 января. На процедуру рассмотрения закона главой государства законодательством предусмотрено 15 календарных дней. Следовательно, последняя дата для принятия Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО решения по этому закону - 5 февраля.