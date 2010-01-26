Добкин и Кернес потягаются с чешским бизнесменом

Харьковский городской совет намерен участвовать в конкурсе по продаже государственного пакета акций АО "Харьковметрострой", который должен состояться в марте 2010 года.

Как передает ИА "МОСТ-Харьков", об этом заявил сегодня на заседании штаба по строительству метро мэр Харькова Михаил ДОБКИН.

"Государственный (контрольный) пакет акций АО "Харьковметрострой", как вы знаете, был выставлен на продажу. Я дал поручение секретарю городского совета, чтобы мы участвовали в конкурсе и купили это предприятие", - сказал М.ДОБКИН.

"Это предприятие обладает активами, без которых строительство метро в городе невозможно. Поэтому мы поборемся и в честной борьбе купим контрольный пакет акций АО "Харьковметрострой", - заверил мэр.

Отвечая на вопрос ИА "МОСТ-Харьков", М.ДОБКИН сказал, что Харьковский городской совет готов заплатить 9 миллионов гривень за контрольный пакет акций АО "Харьковметрострой".

В частности, он сказал: "Пакет в 50% + 1 акция оценили в 9 миллионов гривень, и эта цена для нас полностью приемлема".

Мэр также сказал, что горсовет готов купить предприятие с "долгами по зарплате, по налогам и перед кредиторами в размере около 20 миллионов гривень".

По словам М.ДОБКИНА, часть долгов АО "Харьковметрострой" городской совет намерен погасить, продав непрофильное имущество. В частности, он назвал земельный участок в Крыму.

"Я практически уверен, что мы купим это предприятие", - добавил он.

После покупки, сказал М.ДОБКИН, АО "Харьковметрострой" будет преобразовано в коммунальное предприятие и войдет в состав Управления капитального строительства.

Сообщение о проведении конкурса по продаже госпакета в 50% + 1 акция АО "Харьковметрострой" было размещено в официальном издании Фонда государственного имущества "Ведомости приватизации" 23 декабря 2009 года. Конкурс должен состояться не позднее, чем через 75 дней после публикации этого сообщения.

О намерении участвовать в конкурсе уже заявила компания "Арка Капитал" чешского бизнесмена Павола КРУПЫ, которая в настоящее время владеет 38% акций предприятия.

Начальная стоимость государственного пакета акций составляет 3 миллиона гривень. Долги предприятия перед бюджетом и по социальным выплатам – около 6 миллионов гривень, перед кредиторами – около 11 млн. грн.