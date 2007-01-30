Медведько решил, что он - равноудаленный

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что в прошлом году Генпрокуратура сохранила статус политически незаангажированного органа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на расширенной коллегии ГПУ по итогам работы этого учреждения в 2006 году.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, «прошлый год во многих отношениях был судьбоносным». В этом контексте он назвал парламентские выборы, создание коалиции, “разграничение властных полномочий между ветвями власти” и тому подобное.

Впрочем, как подчеркнул генпрокурор, «одним из главных достижений прошлого года я считаю сохранение независимого статуса Генеральной прокуратуры и равноудаленности от всех политических сил».

Говоря о состоянии преступности в Украине в прошлом году, А.МЕДВЕДЬКО проинформировал, что уровень общей преступности уменьшился более чем на 13%. В частности, по его словам, существенно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

По мнению А.МЕДВЕДЬКО, это произошло благодаря улучшению социально-экономического состояния населения.

Как отметил генпрокурор, для преодоления в дальнейшем уровня преступности в Украине необходима большая координация деятельности между правоохранительными органами. В связи с этим А.МЕДВЕДЬКО отметил, что с руководителями этих органов есть договоренность в ближайшее время провести соответствующее совещание, а в дальнейшем также приглашать их на коллегии Генпрокуратуры.

Продолжая в своем докладе анализ состояния преступности и борьбы с ней, А.МЕДВЕДЬКО выразил беспокойство по поводу количества преступлений, совершенных на 10 тыс. населения. В частности, он указал на не достаточно «качественную» борьбу с этими явлениями в Севастополе и Запорожской области.

В то же время генпрокурор отметил, что каждое третье преступление, совершенное в Украине, остается не раскрытым.

Также генпрокурор выразил обеспокоенность тем, что в Донецкой, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской областях и Республике Крым не вполне надлежащим образом ведется работа по раскрытию преднамеренных убийств. Впрочем, он надеется, что положение вещей в этом направлении изменится, если в ближайшее время Верховная Рада примет закон, который будет предусматривать передачу некоторых уголовных дел, которые совершаются в отношении личности, на досудебное следствие в МВД.

Также в своем докладе А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в Украине слишком медленно ведется борьба с коррупцией. По его словам, для улучшения работы в этом направлении необходима персональная ответственность руководителей региональных прокуратур.

К негативным явлениям А.МЕДВЕДЬКО также отнес «перекручивание» статистической отчетности; возбуждение органами прокуратуры уголовных дел не подследственных прокуратуре. Анализируя надзор органов прокуратуры над ситуацией с выплатой заработной платы, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что в прошлом году органами прокуратуры было возбуждено свыше 1,6 уголовных дел, значительная часть из которых были направлены в суд, в результате чего рабочим виплачено свыше 930 млн. грн. долгов по зарплате.

Говоря о состоянии преступности в Вооруженных Силах Украины, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в прошлом году количество фактов незаконного завладения военным имуществом и средствами, которые были выявлены прокурорами, возросло почти вдвое.

Анализируя кадровое состояние в ГПУ, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что в прошлом году удалось стабилизировать кадровый потенциал и, в частности, что касается руководящего состава прокуратуры.

В то же время он заверил, что ГПУ не намерена проводить никаких «революционных, массовых кадровых изменений».