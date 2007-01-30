Мороз выполнил обходной маневр

В газетах “Урядовий кур’єр” и “Голос України” размещено сообщение с сайта Верховной Рады Украины об официальном обнародовании Закона Украины “О Кабинете Министров Украины” Председателем Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время в газетах не опубликован текст закона.

Как вчера информировал УНИАН, в сообщении говорится, что 12 января 2007 года Верховная Рада Украины более чем двумя третями от ее конституционного состава преодолела вето Президента Украины на Закон в редакции, которая буквально отвечает принятой 21 декабря 2006 года, и в тот же день закон был снова направлен Президенту Украины на подпись.

В сообщении говорится, что 19 января 2007 года Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» возвращен в Верховную Раду Украины без подписи Президента Украины.

В сообщении отмечается, что в соответствии “с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины в случае, если Президент Украины не подписал закон, вето в отношении которого преодолено Верховной Радой Украины, он безотлагательно официально обнародуется Председателем Верховной Рады Украины и публикуется за его подписью”.

“Ввиду того, что в соответствии со статьей 88 и частью первой статьи 94 Конституции Украины Закон был подписан Председателем Верховной Рады Украины, конституционная процедура вступления в силу Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», который не был подписан Президентом Украины в 10-дневной срок, требует от Председателя Верховной Рады Украины следующего шага - безотлагательного официального обнародования этого Закона”, - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, “следовательно, во исполнение части четвертой статьи 94 Конституции Украины сообщаю об официальном обнародовании Председателем Верховной Рады Украины Закона Украины «О Кабинете Министров Украины». В нем сказано, что текст этого Закона размещен на веб-сайте Верховной Рады Украины, который является официальным источником информации Верховной Рады Украины”.

“В соответствии с частью пятой статьи 94 Конституции Украины Закон Украины «О Кабинете Министров Украины» вступит в силу со дня его опубликования в установленном порядке”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мукачевский горкрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможные действия председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

В то же время, 26 января Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил в Апелляционный суд Закарпатской области апелляционную жалобу на постановление Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.