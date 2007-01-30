Янукович скептически оценил заключение юристов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает Конституционному Суду прекратить производство по представлению 47 народных депутатов относительно запрета пересмотра конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время судебного заседания сказал постоянный представитель Кабинета Министров в КС Павел ЕВГРАФОВ, излагая позицию главы правительства.

В.ЯНУКОВИЧ, по словам его представителя, убежден, что Закон "О внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", принятый 4 августа 2006 года, отвечает Основному закону.

"Позиция премьер-министра заключается в том, что, поскольку вопрос лежит не в правовой, а в политической плоскости, необходимо прекратить конституционное производство по этому делу на основании пунктов 2, 3 ст. 45 Закона Украины "О Конституционном Суде” - несоответствие конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией и неподведомственность Конституционному Суду Украины поднятого в конституционном представлении вопроса 47 депутатами", - сказал П.ЕВГРАФОВ.

В ходе своего выступления он скептически оценил заключения большинства юридических институтов, которые соглашались с авторами представления относительно несоответствия требованиям Основного закона принятых 4 августа 2006 года изменений. Он подчеркнул, что КС не может пересматривать действующую Конституцию. А закон №2222 "О внесении изменений в Конституцию" он назвал "памятником": "нормы закона стали телом Конституции, и самого закона уже не существует".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 августа 2006 года перед голосованием по кандидатуре премьер-министра приняла Закон Украины “О внесении изменений в раздел IV заключительные и переходные положения Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, которым отменено право КС проводить ревизию внесенных в декабре 2004 года изменений в Конституцию Украины. Президент в этот же день подписал принятый закон.

19 сентября 2006 года народный депутат из фракции “Наша Украина” Михаил ПОЖИВАНОВ зарегистрировал конституционное представление 47 депутатов относительно неконституционности данного закона.

18 января КС начал рассмотрение этого представления.