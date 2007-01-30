Суд по делу Тарасюка вызывает представителей Ющенко

Шевченковский районный суд г. Киева, рассматривающий дело Бориса ТАРАСЮКА, который обжалует решение ВР об освобождении его от должности министра иностранных дел, объявил перерыв до 14.30 13 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании суда.

Перед этим по ходатайству представителя ВР к рассмотрению дела в качестве третьего лица были привлечены представители Кабинета Министров.

В то же время суд удовлетворил ходатайство представителей Б.ТАРАСЮКА привлечь к рассмотрению дела также в качестве третьего лица - представителей Президента Украины.

Кроме этого, суд также удовлетворил ходатайство представителя парламента запросить информацию из Конституционного суда относительно рассмотрения представления 45 депутатов от 14 ноября 2006 года о порядке освобождения от должностей министра иностранных дел и министра обороны.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании указанного постановления парламента незаконным, ее отмене и обязательстве предпринять определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г. Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2007 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года относительно приостановки действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по существу в Шевченковский районный суд Киева.