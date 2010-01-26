Тигипко о месте премьера, реформах, банках, МВФ и газе

Сергей Тигипко готов принять портфель премьера, если победитель выборов приложит к нему карт-бланш на непопулярные реформы, сказал Тигипко в интервью Reuters. "Условие одно - модернизация страны. Если сегодня будут готовы поддержать либеральными реформами рыночную экономику, если будут готовы поддержать демократию, тогда пожалуйста, тогда можно идти (в премьеры)".

"Если сейчас будет поддержка большинства, и президент и премьер будут настроены на реформы, то до конца года уверенно можем дать 7-8 процентов роста ВВП, - сказал Тигипко. - У нас колоссальные резервы, у нас 40 процентов экономики находится в тени".

"У металлургов пять-шесть лет были очень хорошими, и они получали сверхприбыли. Думаю, что мы могли бы со стороны государства ограничивать сверхприбыли, заставляя вкладывать их в модернизацию".

Тигипко назвал локомотивом возобновления роста банковский сектор и сказал, что готов на радикальные меры.

Пока реформы не начнут приносить плоды, Украина продолжит жить в долг. Тигипко, как и Тимошенко, надеется возобновить сотрудничество с МВФ, который дал $10,5 миллиарда в прошлом году, но придержал $6,5 миллиарда в ожидании результатов выборов и согласованной политики властей Украины.

Как и Янукович, он готов вернуться к идее создания международного газотранспортного консорциума, для чего предлагает последовать рекомендациям Евросоюза и разделить госхолдинг Нафтогаз на несколько компаний, выделив транзит, добычу и хранение газа. "После этого оставьте контрольный пакет за собой, 25 процентов продайте россиянам, а 25 процентов продайте европейцам, и вы получите абсолютно понятную организацию. И для этого не должны будут строиться и Южный и Северный потоки, тем более что они требуют больших инвестиций".

В завершение экс-кандидат в очередной раз отказался делать ставки на победителя второго тура. "Я никого поддерживать не буду", - сказал он.