Одесский губернатор изменил мнение о Януковиче
05:28, 26 января 2010Политика
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Остальным советует определиться самим
|Николай СЕРДЮК
Как передает корреспондент УНИАН, отвечая вчера на брифинге на вопрос, что он посоветует одесситам, проголосовавшим в первом туре выборов за действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО, Н.СЕРДЮК отметил, что "одесситы сами определялись, за кого голосовать в первом туре, каждый из сторонников действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО должен сам определиться со своим выбором».
Что касается меня, добавил губернатор, то «свой голос на президентских выборах я отдам за Виктора ЯНУКОВИЧА». Н.СЕРДЮК не стал мотивировать свой выбор.
Как сообщал УНИАН, ранее Н.СЕРДЮК заявлял, что во втором туре не поддержит ни одного из кандидатов в президенты.
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