Одесский губернатор изменил мнение о Януковиче

Глава Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК сделал заявление для СМИ о том, что намерен во втором туре президентских выборов проголосовать за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая вчера на брифинге на вопрос, что он посоветует одесситам, проголосовавшим в первом туре выборов за действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО, Н.СЕРДЮК отметил, что "одесситы сами определялись, за кого голосовать в первом туре, каждый из сторонников действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО должен сам определиться со своим выбором».

Что касается меня, добавил губернатор, то «свой голос на президентских выборах я отдам за Виктора ЯНУКОВИЧА». Н.СЕРДЮК не стал мотивировать свой выбор.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.СЕРДЮК заявлял, что во втором туре не поддержит ни одного из кандидатов в президенты.