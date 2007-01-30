Кинах в Америке прочитает молитву

Сегодня начался рабочий визит председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, президента УСПП Анатолия КИНАХА в США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, в Вашингтоне запланированы встречи председателя парламентского комитета с заместителем помощника Президента США по вопросам национальной безопасности Джоном КРАУЧЕМ, председателем Комитета по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Бенни ТОМПСОНОМ, сопредседателем Группы содействия Украине в Палате представителей Конгресса США Джимом ГЕРЛАХОМ, председателем Комитета сената по вопросам обороны Карлом ЛЕВИНЫМ, заместителем министра обороны США по вопросам политики Эриком ЭДЕЛМАНОМ. В Фонде Карнеги председатель парламентского комитета А.КИНАХ произнесет речь „Украина: экономика на подъеме”.

Лидер промышленников, предпринимателей и работодателей принимает участие в знаковом для США и других стран мероприятии - Национальном завтраке с молитвой. Это ежегодная акция, которую от имени Президента США организуют группы Сената и Палаты представителей. Глава государства, члены правительства , ведущие лица страны, представители дипломатических кругов, иностранные гости из более чем 160 стран собираются вместе, чтобы „разделить дух дружбы, укрепить породненность между народами, утвердить мир и справедливость”.

Украинская делегация намерена активизировать сотрудничество между политическими и деловыми элитами двух стран. Разговор об углублении взаимовыгодных отношений запланирован с представителями коалиции „За стабильную и демократическую Украину”, Украинского конгресового комитета, в ходе ланча с членами Украинско-американского делового совета, мероприятий в Торговой палате из серии ”Евразийская бизнес-платформа”.

Визит будет завершен 3 февраля. По его итогам состоится пресс-конференция.