Янукович взял с собой во Львов 6 министров

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл во Львов с однодневной рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки премьер планирует встретиться с интеллигенцией Львовской области и провести совещание по вопросам развития региона.

В рабочих поездке премьера сопровождают вице-премьер-министры Владимир РАДЧЕНКО и Владимир РЫБАК, а также министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ. Кроме того, в состав делегации входят заместители министров промышленной политики, внутренних дел, экономики, финансов, охраны окружающей естественной среды, топлива и энергетики, угольной промышленности и руководители других ведомств.

Программой поездки премьера предусмотрено посещение Государственного предприятия «Львовский государственный завод «Лорта». После ознакомления с работой предприятия премьер пообщается с прессой, после чего посетит Дворец Потоцкий, где ознакомится с экспозицией европейского искусства XIV-XVIII столетий и встретится с представителями интеллигенции Львовской области.

Во второй половине дня В.ЯНУКОВИЧ проведет двухчасовое совещание по вопросам развития региона во Львовской облгосадминистрации. После этого в 16.30 премьер проведет пресс-конференцию.