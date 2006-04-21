Турчинов, больной гепатитом, поехал на допрос в Генпрокуратуру

Один из лидеров БЮТ, бывший председатель Службы безопасности Украины Александр ТУРЧИНОВ (с апреля по сентябрь 2005 г.), который находится в больнице с диагнозом “токсический гепатит”, поехал в Генеральную прокуратуру Украины давать показания. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Блока Юлии Тимошенко Виталий ЧЕПИНОГА.

По словам пресс-секретаря, А.ТУРЧИНОВ лечится в больнице “Феофания”, его состояние является довольно тяжелым, в частности, до сих пор неизвестно происхождение “токсичного гепатита” - такой диагноз поставили политику врачи. Но, несмотря на запрет врачей, А.ТУРЧИНОВ решил поехать в Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания в деле о якобы незаконном телефонном прослушивании Службой безопасности Украины. Тем самым, отметил В.ЧЕПИНОГА, А.ТУРЧИНОВ демонстрирует, что он ни от кого не скрывается и готов давать показания, чтобы максимально быстро выяснить истину в этом деле.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила о возбуждении уголовного дела в отношении А.ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА (экс-заместитель председателя СБУ). По ее словам, А.ТУРЧИНОВА, который в настоящее время находится на лечении, пытались «забрать из госпиталя СБУ».

При этом она утверждала, что все те обвинения и попытки арестовать их делаются при участии Петра ПОРОШЕНКО и Николая МАРТЫНЕНКО (членов блока «Наша Украина»).

"ПОРОШЕНКО, который находится в непосредственной связи с ШОКИНЫМ и МАРТЫНЕНКО, который находится в непосредственной связи с ДРИЖЧАНЫМ, возбудили уголовное дело против ТУРЧИНОВА и КОЖЕМЯКИНА за непонятное прослушивание неизвестно кого", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время Генпрокуратура в тот же день разъяснила, что А.ТУРЧИНОВ и А.КОЖЕМЯКИН проходят по нескольким уголовным делам в качестве свидетелей.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что одно из этих дел – дело о незаконном прослушивании высоких должностных лиц. (Как известно, в этом деле признаны пострадавшими экс-секретарь СНБО Петр ПОРОШЕНКО и экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ).

Второе дело – возбуждено прокуратурой 24 марта по факту уничтожения сотрудниками СБУ документов оперативно-розыскного дела, заведенного на российского бизнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, который якобы имеет причастность к компании “РосУкрЭнерго”. (Как объяснял по этому поводу заместитель генпрокурора Виктор ШОКИН, по неизвестным причинам 8 сентября 2005 года по распоряжению тогдашнего заместителя председателя СБУ Андрея КОЖЕМЯКИНА материалы дела по МОГИЛЕВИЧУ (20 томов) были уничтожены “за 40 минут”, прокуратура вызывала КОЖЕМЯКИНА для дачи показаний, но он не явился).

Как сказали в прокуратуре, на неоднократные вызовы в прокуратуру дать показания А.ТУРЧИНОВ не являлся, 11 апреля было постановление о принудительном приводе его для дачи показаний, однако это невозможно, потому что в настоящее время он находится в больнице. После выписки А.ТУРЧИНОВА из больницы прокуратура намерена снова вызвать его для дачи показаний.