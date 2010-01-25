Луценко о вертепах, морозе, традиции, нечисти и 7 февраля

24 января состоялся Четвертый Всеукраинский фестиваль вертепов «Карпатия».

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль состоялся при поддержке региональных органов местной власти и Министерства внутренних дел Украины.

В театрализованном шоу, которое традиционно четвертый год подряд проводится на Івано-Франковщине, приняли участие народные депутаты, известные деятели искусств, в частности, Богдан СТУПКА, Евгений НИЩУК, Виталий и Дмитрий КАПРАНОВЫ, Юрий СТЕЦЬ, Олесь ДОНИЙ, Владимир АРЬЕВ.

В вертепе, не взирая на почти 30-градусный мороз, приняли участие достаточно много артистов из других регионов Украины.

Учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине, в театральных номерах не обошлось без политики. В частности, в речах отдельных, традиционных для вертепа персонажах, ярко прослеживались намеки и слова некоторых украинских политиков, в первую очередь представляющих Партию регионов.

Выступая перед зрителями, по завершению действа министр внутренних дел Украины, лидер Народной самообороны Юрий ЛУЦЕНКО сказал: «Я хотел бы от всей души поблагодарить за мощь духа, несокрушимость в соблюдении своих украинских традиций. И это действо, которое происходит здесь, в Яремче, еще раз доказывает, что мы сильные, мы украинцы, и мы победим. Потому что победы нам так нужны. Уверен, что мы здесь продемонстрировали, что мы единый народ, который никогда не теряет веры в свои силы. Знаю, что эти морозы, которые не испугали нас здесь, в Яремче, вытравят всю нечисть, которая бросила вызов Украине. Знаю, что победим, потому что уже трижды побеждали».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО не воздержался и в своей речи в который раз призвал людей помнить о своей обязанности 7 февраля прийти на избирательные участки.

«Прошу всех, как один помнить о своем не праве, а обязанности, 7 февраля защитить свое государство, свой дух, свою историю, свою перспективу», - сказал министр, отметив при этом, что весь украинский народ должен быть единым в своем выборе так, как едины пальцы руки, сжатые в кулак.

«Растопыривать руки, поливать грязью друг друга – это значит потом просить милостыню. Мы сильные на всей Украине, когда мы вместе», - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.