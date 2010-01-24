Второй тур может перейти в бесконечные судебные процессы?

Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что проведение второго тура президентских выборов будет зависеть от двух кандидатов и их штабов.

«Захотят ли они реализовать демократическое право граждан через равные свободные выборы и через право сделать этот выбор, или, напротив, жажда власти их доведет до состояния, когда они будут бороться с противником, а не рекламировать себя. Такая тактика может привести страну к тому, что вряд ли граждане смогут реализовать свое право избирать и быть избранным», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

Он также отметил, что в силу юридических и политических оснований действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО может продолжать исполнять свои обязанности в должности главы государства.

«Жажда власти обоих кандидатов настолько велика, что они могут использовать несовершенство закона о выборах и законодательстве в целом, паралич судебной системы, до которого почти доведен Высший административный суд, с тем, чтобы избирательную гонку превратить в бесконечные судебные процессы, блокирование деятельности ЦИК, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. - Трудно прогнозировать сколько будет продолжаться этот процесс, но шансы для такой избирательной волокиты есть. Все это время ЮЩЕНКО вынужден будет исполнять свои обязанности».

Он пожелал двум кандидатам на пост Президента здравого смысла признать победителя и признать поражение того, кто потерпит крах.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ привел пример, что в любой цивилизованной стране после объявления победителя на выборах, следующим должно стать заявление его оппонента о признании победителя Президентом.