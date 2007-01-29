Мороз ловит рыбку в мутной воде?

Политолог Владимир ПОЛОХАЛО считает, что председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ будет пытаться склонить антикризисную коалицию не придерживаться обещания поддержать закон об оппозиции.

Об этом эксперт заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В.ПОЛОХАЛО сказал, что необходимость институционализации оппозиции признают все политические игроки. По его словам, три из них настаивают на принятии соответствующего закона, остальные считают, что достаточно соответствующие нормы прописать в регламенте работы парламента.

Политолог считает, что регламент Верховной Рады не может установить общеуниверсальные правила политической игры, поэтому деятельность оппозиции, ее права и обязанности должны быть закреплены на уровне закона.

При этом он заметил, что «есть два игрока, которые не заинтересованы в установлении таких правил игры». По словам В.ПОЛОХАЛО, первым из них является А.МОРОЗ. Ведь «его ресурсы и возможности возрастают при условии отсутствия четких правил игры», - заметил эксперт. «Он ловит рыбку в мутной воде», - добавил он.

В.ПОЛОХАЛО считает, что на сегодня А.МОРОЗ – самый большой враг закона об оппозиции. Он отметил, что для А.МОРОЗА существует возможность сохранить себя как игрока «не первого, но и не второго» только в условиях хаоса, неуправляемости и противостояний.

Политолог сказал, что вторым оппонентом принятия закона об оппозиции является на сегодня часть окружения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. По его словам, они являются сторонниками «старой корпоративной этики» - договориться, исключить других участников из политической игры. По мнению В.ПОЛОХАЛО, эти люди не могут смириться с тем, что сегодня Президент не имеет законных возможностей претендовать на монополию во власти. По словам политолога, они не могут смириться с тем, что есть другой участник игры, который, как оппозиционная сила, имеет большую поддержку избирателей.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «О Кабинете министров Украины» и приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении двух последних вопросов настаивала фракция БЮТ.

18 января А.МОРОЗ заявил, что коалиция не имеет никаких обязательств перед БЮТ относительно окончательного принятия закона об оппозиции. Он отметил, что были договоренности с БЮТ о поддержке в целом закона об императивном мандате и закона об оппозиции в первом чтении - и это было сделано в парламенте.