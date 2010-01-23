Литвин сомневается, что Тимошенко отдаст Тигипко должность премьера

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сомневается, что Сергей ТИГИПКО станет премьер-министром в случае избрания Юлии ТИМОШЕНКО Президентом Украины.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Я выражу свою точку зрения, и я не претендую на то, что она единственно правильная. То, что предлагают перед выборами, не будет реализовано после выборов», - сказал В.ЛИТВИН.

По его убеждению, кандидаты в президенты, бесспорно, будут искать поддержку в стенах парламента. При этом он напомнил, что С.ТИГИПКО, получив серьезную поддержку на выборах Президента, не имеет своего представительства в Верховной Раде. В.ЛИТВИН подчеркнул, что именно поэтому и будут возникать «сцены ревности» при принятии решения по назначению главы правительства.

«Никто же не захочет запускать в большую политику своего соперника», - сказал В.ЛИТВИН. Он убежден, что именно этим и объясняются его сомнения относительно назначения С.ТИГИПКО на должность премьер-министра.

«Сейчас пойдут состязания, кто лучше скажет, кого предложит, чтобы таким образом попытаться перетянуть к себе симпатиков», - сказал В.ЛИТВИН.

По мнению Председателя ВР, с тактической точки зрения заявления кандидатов в президенты о готовности предоставить должности взамен за поддержку своих бывших оппонентов являются беспроигрышным ходом. Однако, добавил он, они не будут реализованы.