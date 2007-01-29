Ющенко похвалил правительство Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует планы правительства обеспечить вступление нашего государства во Всемирную торговую организацию в первом полугодии этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Говоря об итогах Всемирного экономического форума в Давосе, И.ВАННИКОВА отметила, что Президент поддерживает любые инициативы правительства, направленные на увеличение экономического потенциала Украины и ее международного веса.

«Именно поэтому глава государства выражает солидарность в стремлении Кабинета министров усилить экономическое развитие Украины путем быстрого вступления во Всемирную торговую организацию и улучшении ее (Украины) транзитных возможностей», - сказала пресс-секретарь Президента.

По ее словам, по мнению Президента, для достижения цели – вступления Украины в ВТО в первом полугодии этого году – необходимо объединить усилия Кабинета министров, Верховной Рады и Секретариата Президента.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент убежден, что Украина должна пройти этот путь без искусственных препятствий и конфликтов. «Кроме того, рост транзитного потенциала Украины усилит ее энергетическую безопасность, сделает более динамичными отношения с Европейским Союзом, Россией и странами Каспийского региона», - сказала пресс-секретарь главы государства.

Также, по ее словам, Президент доволен планами правительства активизировать работу над проектами по модернизации нефтяных и газотранспортных систем, запустить прямое использование нефтепровода «Одесса-Броды». «Теперь, убежден Президент, заявление Кабмина должно получить конкретную реализацию, а его воплощение должно происходить законно и прозрачно», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Давосе премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам заявил, что на пути вступления во Всемирную торговую организацию Украине осталось решить три вопроса и это может произойти в первом полугодии нынешнего года.

Глава правительства отметил, что Украине осталось урегулировать: вопрос в отношениях с Соединенными Штатами Америки, дотации агропромышленному комплексу и урегулирование "так называемого долга Киргизии".

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами - членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО было начато в 1997 году.

Сейчас Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг только с Киргизией.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров по тарифам, начавшихся в 1946 году.

На сегодня в ВТО входит более 150 государств.

13 декабря 2006 года Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.