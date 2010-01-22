"Наша Украина" призывает граждан объединиться вокруг Ющенко

Партия «Наша Украина» призывает граждан объединиться вокруг лидера партии, нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на внеочередных парламентских выборах в случае их проведения, а также запланированных местных выборах.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политсовета «Нашей Украины» о политической ситуации в стране накануне второго тура президентских выборов.

Партия «Наша Украина» поблагодарила всех граждан, принявших участие в выборах главы государства, и особую благодарность выразила тем избирателям, которые 17 января поддержали кандидатуру В.ЮЩЕНКО.

«Наша политическая сила с уважением относится к выбору украинских граждан и уважает право каждого избирать власть. Свобода выбора, свобода слова и утверждение международных стандартов демократии стали самым большим достоянием Украины за последние пять лет», - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что первый тур президентских выборов прошел честно, демократически и законно. «Это значительное достижение является результатом президентства Виктора ЮЩЕНКО и принципиальной позицией нашей политической силы», - подчеркивают авторы заявления.

Представители «Нашей Украины» отмечают, что сегодня важнейшей задачей является сохранить и утвердить демократическое продвижение страны.

«Обращаемся ко всем гражданам Украины, а особенно к членам территориальных и участковых избирательных комиссий - проявить высокую гражданскую позицию и обеспечить честный и демократический ход голосования во втором туре выборов Президента Украины. Должны сделать все от нас зависящее, чтобы 7 февраля выборы прошли так же прозрачно в соответствии с волеизъявлением людей», - говорится в заявлении политсовета партии.

При этом «Наша Украина» отмечает, что не может допустить, чтобы то, за что боролась страна в 2004 году и «к чему все мы шли на протяжении последних пяти лет», было перечеркнуто.

По мнению членов политсовета, для граждан Украины, которые разделяют задекларированные В.ЮЩЕНКО ценности и перспективы, выбора во втором туре нет.

«Безответственному популизму, неисполнимым обещаниям и непрофессионализму, неприкрытому покушению на демократию и суверенитет должны противопоставить четкий курс развития страны, сформулированный Виктором ЮЩЕНКО», - говорится в заявлении.

Представители «Нашей Украины» отмечают, что вскоре страну ожидают выборы в органы местного самоуправления и, возможно, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

«Это реальный шанс изменить политическую ситуацию в стране и вернуться к реализации украинского политического курса. Виктор ЮЩЕНКО готов возглавить этот процесс, а, следовательно, задача политической партии «Наша Украина» - гарантировать ему всевозможную поддержку. Мы призывает всех, кому небезразличная судьба нашего государства, объединиться вокруг лидера и продолжить политическую борьбу», - отмечает политсовет «Нашей Украины».