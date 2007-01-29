Латвийская газета установила связь Черновецкого с Ктулху

В Латвии разгорается скандал, связанный с публикацией газетой Dіena карикатуры на пастора церкви "Новое Поколение" Алексея Ледяева, который на рисунке издания поклоняется не Иисусу, а придуманному американским писателем Говардом Лавкрафтом божеству Ктулху. Как пишет интернет-газета NovoNews, в понедельник представители "Нового поколения" вышли на пикет у здания редакции Diena.

Карикатура, опубликованная газетой Dіena. Надпись гласит ”Привет, я Ледяев. Я руковожу христианской церковью, которая молится Живому Богу!”

Ледяев известен как духовный наставник Сандея Аделаджа - руководителя секты "Посольство Божье", к которой принадлежит мэр Киева Леонид Черновецкий. Ледяев также разработал доктрину Нового мирового порядка, целью которой является приход к власти представителей неохристианских религиозных организаций и установление теократической формы правления. Ледяеву запрещен въезд в Россию, его церковь называют сектой, а его самого – "религиозной машиной, покалечившей не одну тысячу душ с помощью больного учения".

Газета Dіena напечатала карикатуру на Ледяева еще 22 января. На животе монстра зачеркнуто слово "Ктулху" и написано "Иисус", а рядом стоит карлик и, показывая пальцем на чудовище, кричит: "Привет, я Ледяев. Я руковожу христианской церковью, которая молится Живому Богу!".

Сторонники "Нового поколения" уверяют, что это издевательство над Христом. Однако в газете полагают иначе - там утверждают, что мишенью шутки был сам Ледяев.

Лента.ру

Рисунок Реймонда Бэйлеса на обложке книги Лавкрафта «The Dunwich Horror and Others» (1984 год)

СПРАВКА: Ктулху — один из персонажей мифологии Ктулху, придуманной Говардом Лавкрафтом. Спящее на дне океана чудовище, способное воздействовать на разум человека ( Википедия ). Впервые Ктулху появился в рассказе Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928).

Ктулху — один из меньших Старейших. Он лежит во сне, подобном смерти, в затонувшем городе Р`льех где-то посреди Тихого океана. Когда звёзды примут нужное положение, Р’льех поднимется с морского дна и Ктулху освободится.

На вид Ктулху подобен одновременно осьминогу, дракону и человеку. При этом, по некоторым представлениям, Ктулху имеет голову осьминога, гуманоидное тело, покрытое чешуёй, и драконий хвост. Точный размер его не указывается, но, судя по рассказу «Зов Ктулху», он явно не меньше корабля средней величины .

Вся человеческая цивилизация — лишь миг сна Ктулху. Следствием этого является то, что ценность человеческой жизни для культистов равна нулю, а полное уничтожение человечества является весьма вероятным, хотя и незначительным последствием пробуждения Ктулху.