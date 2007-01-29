Секретарь Ющенко советует Тимошенко подождать до вечера

Сегодня до вечера будет решен вопрос относительно применения вето Президента на закон об императивном мандате депутатов местных советов будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что глава государства имеет все основания вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады АР Крым и местных советов, поскольку он противоречит Конституции Украины.

«Однако на данный момент такой информации нет, о том, что Президент наложил вето, давайте попробуем подождать до вечера», - отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, который вышел из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.