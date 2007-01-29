Салыгин публично покаялся

Председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН назвал ошибочным решение о назначении руководителем завода им. Малышева Александра ТАРАСЕНКО, которого он рекомендовал на должность осенью 2006 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом В.САЛЫГИН заявил на коллегии ОГА.

«Это не тот человек, который бы мог вывести предприятие из кризиса», - сказал В.САЛЫГИН.

Он напомнил, что назначение А.ТАРАСЕНКО состоялось по рекомендации областного совета. «Но мы не боимся говорить, если где-то выходит ошибка», - сказал В.САЛЫГИН.

Председатель облсовета также сообщил, что решение о смене руководителя завода им. Малышева уже согласовано с премьер-министром Украины.

Как сообщал УНИАН, за смену А.ТАРАСЕНКО в должности руководителя госпредприятия «Завод им. Малышева» выступает также руководство Харьковской облгосадминистрации.

По инициативе В.САЛЫГИНА А.ТАРАСЕНКО был назначен исполняющим обязанности генерального директора завод им. Малышева в начале декабря 2006 г. На этом посту он сменил Геннадия ГРИЦЕНКО, который возглавлял завод с 2001 г. В.САЛЫГИН критиковал Г.ГРИЦЕНКО, в частности, за наличие долгов по заработной плате на предприятии, и считал, что завод находится в кризисном состоянии.

В декабре В.САЛЫГИН отверг упреки в свой адрес в том, что в его стремлении сменить руководителя завода им. Малышева была политическая составляющая (Г.ГРИЦЕНКО баллотировался в депутаты Харьковского облсовета по списку Блока Юлии Тимошенко – УНИАН). Руководство облгосадминистрации выразило тогда свое несогласие со сменой руководителя завода им. Малышева Г.ГРИЦЕНКО, которая, по официальной информации, состоялась без согласования этого вопроса с облгосадминистрацией.

До своего нового назначения А.ТАРАСЕНКО работал заместителем главного инженера завода им. Малышева по реконструкции и ремонту оборудования.