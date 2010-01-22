Криль предостерегает: выборы мэра Киева могут стать формальностью

Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что без изменения избирательной системы местные выборы превратятся в формальность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Местные выборы 30 мая 2010 года, как и возможная мэрская кампания в Киеве, могут стать простой формальностью, если не будет кардинально изменена система выборов на местном уровне. Депутаты, избранные по закрытым спискам, городские председатели с минимальной поддержкой и будут продолжать заботиться лишь о собственном обогащении. Местные общины от таких выборов получат очередное разочарование», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя возможность назначения внеочередных выборов городского председателя Киева.

Политик напомнил, что в позапрошлом году Верховная Рада уже инициировала внеочередную избирательную кампанию в Киеве. «Но иначе как «экспериментом политиков над киевлянами» эту кампанию назвать нельзя. Потому что никаких качественных изменений она не принесла. Причина этого в том, что невозможно избрать качественную власть при несовершенной системе выборов», - отметил И.КРИЛЬ.

Народный депутат считает, что у парламента еще достаточно времени для того, чтобы сделать местные выборы 30 мая 2010 года эффективными. «Для этого следует ввести открытые партийные списки и два тура избрания городских председателей. Первое позволит вернуть во власть ответственность и профессионализм, а второе не допустит к креслу людей, рейтинг которых колеблется в пределах статистической погрешности», - отметил политик.

Председатель «Единого Центра» отметил, что все необходимы для введения в действие таких изменений законодательные наработки готовы и находятся на рассмотрении в Верховной Раде. «Еще 12 декабря нашей политической командой был внесен в парламент законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местные советы и сельские, поселковые, городских председателей» (о введении на местных выборах открытых списков кандидатов в депутаты). Еще раньше, в марте прошлого года, мы внесли Избирательный кодекс, который предусматривает введение двух туров выборов городских председателей. Поэтому до 1 марта – официального дня начала местной избирательной кампании 2010 года – Верховная Рада может обеспечить проведение выборов по системе, которая повысит качество и ответственность местной власти», - считает И.КРИЛЬ.