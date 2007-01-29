Совет Европы напомнил Ющенко о невыполненных обещаниях

13:18, 29 января 2007
Политика
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Дэвис назвал это наибольшим разочарованием

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС называет наибольшим разочарованием то, что дело об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе так и не раскрыто.

Об этом он заявил в Страсбурге в интервью УНИАН.

“Прошло уже два года с того времени, как новые люди в украинской власти пообещали нам быстро завершить расследование, но и до сих пор нет никаких результатов”, - сказал Т.ДЭВИС.

“Я бы сказал, что это наибольшее разочарование, и я вижу, что многие люди в Украине также разделяют наше беспокойство”, - добавил он.

Генсек Совета Европы также отметил то, что длительное расследование этого дела очень негативно влияет на репутацию Украины за границей.

Как сообщал УНИАН, в начале 2005 года выступая перед Парламентской ассамблеей Совета Европы, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал, что новая украинская власть приложит все усилия для скорейшего завершения расследования дела Г.Гонгадзе.

 

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