Для победы Януковича нужна ровная явка во всех регионах
Аргументы Бориса Колесникова
Для победы Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов Президента Украины нужна «ровная» явка во всех регионах Украины.
Об этом сказал народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью «Левому берегу».
В частности, на вопрос, доволен ли он результатами первого тура выборов, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Еще в конце декабря, если помните, социологические исследования прогнозировали несколько больший результат для В.ЯНУКОВИЧА. Вместе с тем, мы понимали: к концу кампании Юлии ТИМОШЕНКО обязательно «подрастет» на несколько процентов. У нее всегда так происходит. Природу этого феномена еще нужно изучить».
На вопрос «Подозреваете фальсификацию?», Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Необязательно. Могут быть другие объяснения. Так, социологи не всегда охватывают опросами сельскую местность – отдаленные города, поселки. То есть мнение их жителей заранее, как правило, не учитывается».
По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, он «предполагал для Юлии Владимировны результат в 23–25%. Так и получилось. Виктор Федорович опережает ее на 2,5 млн. голосов. Немало, согласитесь. Все крупные социологи, за исключением известной группы «Александр Турчинов и дочь Ирина Бекешкина», – отличившейся и на сей раз, говорят об убедительной победе В.ЯНУКОВИЧА во втором туре».
По словам представителя ПР, «понятно, что проголосовавшие не за Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА в итогах первого тура разочарованы. И не все эти люди придут голосовать во втором туре. Но те, что придут… Из них большинство, думаю, все-таки В.ЯНУКОВИЧА поддержит – не Ю.ТИМОШЕНКО».
Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что штаб В.ЯНУКОВИЧА обратится к людям через СМИ с призывом придти проголосовать во втором туре. «Используем все законные методы. Для победы В.ЯНУКОВИЧА нужна «ровная» явка – на востоке, юге, в центре такая же, как на Западной Украине», - сказал он.
При этом на вопрос, что было бы, если бы Сергей ТИГИПКО вышел с В.ЯНУКОВИЧЕМ во второй тур, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Проиграл бы. Приблизительно с таким же показателем, как проиграет Ю.ТИМОШЕНКО: 30% против 44% у В.ЯНУКОВИЧА. Мы соответствующие замеры еще в декабре проводили».