БЮТ про газ, консорциум и высшие интересы Януковича

Стратегической целью лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА является сдача национальных интересов Украины, считают в БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя заявление Виктора Януковича о намерении инициировать создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской ГТС.

«ЯНУКОВИЧ не знает, как ему подороже продать нашу ГТС. Несколько дней назад он заявил, что будет помогать России строить обходные – вдумайтесь в это слово – обходные газопроводы в обход Украины. А сегодня уже хочет консорциум. Это двухэтапная сдача национальных интересов», - сказал С.Пашинский.

«ЯНУКОВИЧ, во-первых, пытается простимулировать Россию к строительству обходных, не через Украину, газопроводов. А во-вторых, этот консорциум будет создан на базе коррупционных схем «РосУкрЭнерго». Эти интересы для ЯНУКОВИЧА являются высшими», - отметил народный депутат.

При этом С.Пашинский напомнил, что по закону, поданному на рассмотрение парламента 2006 года народным депутатом Украины Юлией ТИМОШЕНКО, запрещено отчуждать ГТС или ее части.

«Понимая, что эти ребята попробуют рано или поздно забрать самое дорогое, что есть в государственной собственности, а это ГТС, мы заранее об этом позаботились. Так что Виктору Федоровичу нужно, как минимум, посмотреть учебник географии и понять, где находится Украина, и что такое ГТС. А, как максимум, - понять, что украинское законодательство запрещает какие-либо действия относительно ГТС», - отметил С.Пашинский.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня заявил, что выступает за создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

По его словам, такие действия, наряду с возможным участием Украины в консорциумах по созданию Россией обходных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», создадут условия защиты национальных интересов, и, прежде всего, – в сфере энергобезопасности.