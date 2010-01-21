Янукович настроил против себя женщин?

Западная пресса обвиняет кандидата в Президенты Виктора Януковича в неуважительном отношении к женщинам. Об этом говорится в публикации британского издания Financial Times.

Газета сообщает, что во время визита Януковича в Харьков, тот, говоря о своей сопернице Юлии Тимошенко, «сделал большую ошибку, которая будет крайне негативно воспринята женщинами-избирателями».

«Если она женщина, то ее место на кухне», - цитирует FT слова Януковича о Тимошенко

Также об этом случае сообщает немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По мнению автора статьи в FT, такой промах демонстрирует одно из слабых мест Януковича.

«Он (Янукович) не харизматичный оратор, часто допускает ошибки, в то время, как Тимошенко обладает талантом ведения избирательных кампаний, она делает это энергично и харизматично», - говорится в публикации.

Британские обозреватели пришли к выводу, что «в отличие от Тимошенко, за которой всегда остаются окончательные решения в ее партии и правительстве, Янукович значительно зависит от мнения своих сторонников-олигархов и политических консультантов».

«Наблюдатели отмечают, что талант Тимошенко вести кампании может помочь ей собрать достаточную поддержку не определившихся избирателей, чтобы перекрыть разрыв с Януковичем даже без помощи голосов Тигипко и других кандидатов, выбывших в первом туре», - констатирует FT.