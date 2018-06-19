На второй тур – без идеологии?

Ни у Януковича, ни у Тимошенко никакой идеологии не прослеживается. Оба придерживаются принципа Муссолини: «Наша программа проста – мы хотим править...»

Одним из важнейших и самых принципиальных последствий первого раунда выборов стала их практически полная деидеологизация.

Под идеологией в общем смысле обычно понимают структурированную систему определенных четко сформулированных положений и идей (чаще политических, социальных или общественных). Десятилетия господства «единственно верной» коммунистической идеологии придали этому слову ощутимый негативный оттенок.

Между тем, идеология – это далеко не плохая вещь, поскольку она появляется не на пустом месте, а отражает интересы определенных общественных слоев. Поскольку вырабатывается не самыми глупыми людьми на основе исторических традиций того или иного народа. Поскольку способствует самоосознанию и самоидентификации политической нации и ее составляющих частей. Поскольку дает политическим силам и политикам целостную систему взглядов, концепций, объединенную единым вектором. Поскольку на основе этой системы силы и политики формулируют цели и программы своей деятельности.

Как ни относись к экс-кандидатам в президенты Виктору Ющенко, Петру Симоненко, Олегу Тягнибока, даже Инне Богословской, каждый из этих политиков был выразителем определенной идеологии. Это уже другой вопрос, насколько эффективно они исповедовали и воплощали в жизнь свои идеологии. И насколько эти идеологии стоящие.

Когда Виктор Ющенко провозглашал в своей предвыборной программе курс “национального достоинства, соборности и сильного государства”, то это выглядело естественно. Даже для его политических оппонентов и для его не-симпатиков, составляющих 95% активных украинских избирателей. За Ющенко стояли 2002–2004 годы жесткой борьбы за эти ценности, Майдан, искреннее стремление их реализовать. И гиблая уверенность в том, что чем чаще и обильнее будешь провозглашать идеи, тем надежнее и быстрее они осуществятся.

Ющенко действительно либерал, он за демократию, права человека, свободу слова, национальное возрождение и национальную идею – так, как он их понимает. Другое дело, что он, провозгласив и подняв на флаг эти прекрасные лозунги, своим неудачным правлением в значительной мере дискредитировал их.

За Петром Симоненко – детально разработанная коммунистическая идеология, которая до сих пор привлекает немало людей старшего поколения. Лучшие годы их жизни прошли во времена ее господства. И им нет дела до того, что депутаты возглавляемой Петром Николаевичем фракции КПУ, добрая половина которых миллионеры, элементарно на этой идеологии паразитируют.

Олег Тягнибок – националист. Судя по всему, еще и убежденный. О люстрации, подлых мигрантах, «славных предках, которые брали автоматы и шли в леса воевать», бывший врач говорит ярко и без всякой фальши. Какая, в конце концов, разница, откуда он берет деньги на избирательные кампании?

У Инны Богословской идеология вообще простая, как мычание голодной коровы: дружить с Россией по самые некуда. И даже отдать ей Севастополь (и весь Крым), чтобы не роздумала, часом, дружить.

Но ни у Януковича, ни у Тимошенко никакой идеологии не прослеживается. Оба придерживаются двух принципов, выраженных в свое время Бенито Муссолини: «Наша программа проста – мы хотим править Италией»; «Только идиоты и мертвецы не меняют своих убеждений, а мы умные люди - и мы их меняем».

Стенания Януковича по «дружбе братских народов» и «второму государственному языку» («двойное гражданство» сейчас вообще исчезло из его риторики) не более чем фигура речи. Он тихонько добавляет после этих громких слов, что конституционную норму о едином государственном языке нужно изменять конституционным большинством, забывая уточнить, что Партия регионов никогда не будет иметь его в парламенте.

После первого тура Януковичу объяснили, что столь нужный ему для победы во втором туре электорат Сергея Тигипко по большей части молод, образован и проевропейски настроен, – и он срочно начал через слово вставлять «европейский» и «Европа»: «Я поведу Украину европейским путем. Но мы придем в Европу не нищей, а сильной, независимой страной, где господствуют европейские стандарты жизни людей».

И дальше в том же стиле... А вот о «втором государственном» в пространном обращении Януковича «к соотечественникам» от 19 января с изложением квазипрограммных положений – ни гугу. Зато Виктор Федорович завел речь о заключении новых газовых контрактов с Россией на более выгодных для Украины – соответственно, на более невыгодных для России – условиях. Ведь бороться нужно не только за электорат Тигипко, в основном лояльный к России, но и за избирателей Яценюка и Ющенко, локализованных в Западной Украине.

А как же идеология «великой дружбы»? «Только идиоты и мертвецы не меняют своих убеждений…»

Вот и Юлия Владимировна не «идиотка» и не «мертвец». Она «умный человек» – и с легкостью меняет убеждения. Яркое подтверждение – невероятно извилистая эволюция ее взглядов на отношения с Россией и НАТО. Тут сам геополитический черт ногу сломит. То она требовала чуть ли не разбомбить Кремль, то клялась в вечной дружбе с «большим братом» не хуже Януковича в 2004 году. То подписывала «письма трех» в НАТО с просьбой наконец принять Украину в Альянс, то говорила о «всенародном референдуме», следствия которого сегодня нетрудно предвидеть.

А теперь Юлия Владимировна готова подхватить из рук Виктора Андреевича знамя Голодомора и «героев УПА». На словах, конечно. Ей тоже электорат Ющенко очень нужен.

Эта невероятная идеологическая гибкость, то есть безидеологичность обоих кандидатов в президенты Украины вызывает тревогу. Невозможно определить, куда поведут они «неньку», каким путем, к каким целям. Вообще как-то боязно доверять судьбу государства людям без принципов и даже без ориентиров, людям, которые, если будут считать это нужным для себя, моментально развернутся на 180 градусов прямо на марше.

Еще в конце ХІХ века Оскар Уайльд сказал: «В наш век миром правят личности, а не идеи». Но стал ли мир от этого лучшим?

Петр Осадчук