Лукьяненко: Тимошенко должна остановить антиукраинскую орду

Выдающийся деятель украинского национального движения, Герой Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО призывает украинцев во втором туре президентских выборов голосовать за Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в обращении Л.ЛУКЬЯНЕНКО, переданном УНИАН.

По его мнению, Партия регионов готовится к фальсификациям результатов выборов. Л.ЛУКЬЯНЕНКО призывает граждан обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать, “чтобы за вас это не сделали фальсификаторы”. “Не отдайте власть тем, кто не заботится об Украине и ее гражданах, а только о самих себе!”, - просит он.

Также Л.ЛУКЬЯНЕНКО призывает украинцев не голосовать за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Не слушайте тех, кто советует 7 февраля остаться дома. Низкая явка избирателей на Западе и в Центре выгодна ЯНУКОВИЧУ, потому что тогда сбитые с толку его пропагандой жители Востока и Юга придут дисциплинировано на участки и составят то большинство, которое нужно для победы ЯНУКОВИЧА”, - отмечает Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Он также советует не голосовать во втором туре выборов против обоих кандидатов – Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. “Это также специальная технология ЯНУКОВИЧА для Западной и Центральной Украины. Здесь пусть против обоих, а в его родных краях – за него, „родного”, за ЯНУКОВИЧА”, - заметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, нет кандидата в президенты „против обоих” - есть В.ЯНУКОВИЧ и есть Ю.ТИМОШЕНКО, и Президентом станет кто-то один из них. “Кто именно, зависит от нас с вами”, - отметил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Он выразил сожаление, что демократические силы не смогли определить единого кандидата. “За них это сделали избиратели. Во второй тур они продвинули Юлию ТИМОШЕНКО. Я давно ее знаю. Мне хорошо известны ее сильные и слабые стороны, ее хорошие качества и какие-то недостатки. Но в настоящее время речь о более важном. Судьба избрала именно эту женщину, чтобы дать шанс остановить нашествие антиукраинской орды во главе с ЯНУКОВИЧЕМ”, - подчеркнул Л.ЛУКЬЯНЕНКО.