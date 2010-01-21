ВР внесла изменения в закон относительно военного положения

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины “О правовом режиме военного положения”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 286 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

По закону, во время военного положения предусмотрена возможность вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военного времени, с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, которые возникли в период действия военного положения, и их последствий, и привлекать их в условиях военного положения к общественно полезным работам, которые выполняются для удовлетворения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты в обеспечении функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения и не нуждаются, как правило, в специальной профессиональной подготовке работников. Работникам, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, по окончании таких работ предоставляется предыдущая работа (должность), а в случае ее отсутствия – другая равноценная работа (должность) на том же или, при согласии работника, на другом предприятии, в учреждении, организации. Порядок привлечения трудоспособных лиц в условиях военного положения к общественно полезным работам с определением ориентировочного перечня таких работ и механизма предоставления компенсации (вознаграждения) за их выполнение устанавливается Кабинетом министров Украины.

В процессе трудовой деятельности лиц, в отношении которых введена трудовая повинность, обеспечивается соблюдение таких стандартов, как минимальная заработная плата, минимальный срок отпуска и время отдыха между сменами, максимальное рабочее время, учет состояния здоровья человека и тому подобное. На время привлечения работающего человека к выполнению трудовой повинности вне места его работы по трудовому договору за ним по окончании выполнения таких работ сохраняется соответствующая работа (должность).