Яценюк: Тимошенко и Ющенко сделали Януковича президентом

Премьер Юлия Тимошенко и глава государства Виктор Ющенко сделали лидера регионалов Виктора Януковича президентом.

Об этом заявил кандидат в президенты Арсений Яценюк в эфире 5 канала.

"Во втором туре Яценюк мог легко побить Януковича. Сейчас складывается ситуация, когда Тимошенко с Ющенко практически сделали Януковича президентом страны", - подчеркнул он.

По словам политика, эти выборы для него были невероятно сложны.

"Так, как расстреливали Яценюка и каждого человека, который имел веру в Яценюка, так не расстреливали практически никого", - считает он.

По словам кандидата, ему предложили встречу с Тимошенко относительно дальнейшего сотрудничества.

Яценюк также рассказал, что после выборов уже встречался с Януковичем.

"Я сказал: Виктор Федорович, если вы станете президентом, то Яценюк возглавит оппозицию, только это будет та оппозиция...не как Тимошенко. Вы еще будете скучать по Тимошенко", - заявил политик.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах его политической силы "Фронт перемен", Яценюк сказал: "Начнем с выборов в местные советы".

"Я устрою им настоящую оппозицию, я научу их работать", - отметил он.

Как известно, по предварительным данным ЦИК, в первом туре президентских выборов за Яценюка проголосовали 6,96% избирателей.

Украинская правда