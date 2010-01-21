Для партии Тигипко президентские выборы больше не актуальны

Партия Сергея ТИГИПКО «Сильная Украина» планирует принять участие в выборах мэра Харькова, которые состоятся 30 мая этого года.

Об этом сказал в интервью УНИАН председатель Харьковской областной организации партии «Сильная Украина» Андрей МОЧЕНКОВ, отвечая на вопрос о планах его организации после президентских выборов.

«В нашем избирательном штабе обсуждается этот вопрос, но кандидатуру мы пока не называем», - сказал А.МОЧЕНКОВ.

Он подтвердил, что его партийная организация не будет принимать участие во втором туре выборов Президента Украины, по крайней мере, «на сегодняшний день такая ситуация». Актуальным вопросом для парторганизации, сказал А.МОЧЕНКОВ, является «анализ результатов первого тура и подготовка к местным выборам».

По словам А.МОЧЕНКОВА, в Харьковской области сейчас чувствуется большой интерес к партии «Сильная Украина», в частности, к ее лидеру С.ТИГИПКО.

Он отметил, что сегодня происходит активное формирование партийных структур в области, и многие харьковчане «подали заявления о поступлении в партию».