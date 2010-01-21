Ющенко: голосование на дому может подорвать выборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что увеличение количества людей, которые захотят во втором туре 7 февраля проголосовать на дому, может девальвировать результаты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера во время встречи с руководителями облгосадминистраций в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в первом туре с проблемой голосования на дому удалось справиться. В то же время он предостерег, что в случае значительного увеличения желающих проголосовать на дому ситуация может измениться, поскольку и в первом туре был «критический предел» цифр.

«Я не буду искренен, если не поделюсь, что на второй тур это может стать фактором, который сформирует ключевые противоречия», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он призвал губернаторов обратить внимание на уточнение списков избирателей, которые также могут содержать угрозу для фальсификаций.