Кто не пойдет голосовать, отдаст голос Януковичу?

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает избирателей активизировать свое участие во втором туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом Ю.ТИМОШЕНКО обратилась на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Каждый, кто останется дома, отдаст свой голос ЯНУКОВИЧУ по факту, потому что именно на голосах тех, кто не пришел, делаются фальсификации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в президенты также призвала избирателей не руководствоваться поверхностными эмоциями и стать единомышленниками ее команды.

«Не идите за эмоциями, которые рождены рекламными продуктами, не идите даже за теми проплатами, которые сегодня раздаются по всей территории Украины, – у олигархов столько денег, что по 150 грн. они могут разнести каждому. Но за эти деньги продавать Украину мы просто не имеем права, потому что мы несем ответственность перед потомками», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает на активность и интеллектуальность избирателей во время второго тура голосования. «Я полагаюсь на людей доброй воли - что вы с сегодняшнего дня откроете свою собственную избирательную кампанию, что каждый из вас не упустить каждого часа, каждый из вас не упустит каждой возможности переговорить с вашими знакомыми, друзьями, соседями, детьми, родителями и убедить в вещах, которые фактически доказаны всей историей развития Украины. Я верю в то, что мы не допустим трагедии в Украине», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.