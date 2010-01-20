Кремль рассчитывает на нового Президента Украины

В Кремле рассчитывают, что после избрания нового Президента Украины ситуация с урегулированием вопросов спорной собственности бывшего СССР за рубежом изменится в лучшую сторону.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН.

«Все это длится уже несколько лет. И это, конечно, нам очень сильно мешает именно в правовом плане для того, чтобы оперативно управлять, ремонтировать, содержать нашу зарубежную собственность. Но надеюсь, что все-таки это скоро изменится», - сказал В.КОЖИН.

Он напомнил, что существует так называемый нулевой вариант - соглашение, по которому все долги всех бывших союзных республик переходят на Россию, но при этом и вся зарубежная собственность переходит ей.

«Украина сначала согласилась, был подготовлен нулевой вариант, затем передумала, потом опять согласилась, потом начала предлагать разные компромиссные варианты. Вроде начались переговоры, потом они заморозились», - сказал В.КОЖИН.

Он отметил, что этот вопрос постоянно поднимается во время переговоров на всех уровнях и является серьезной проблемой двусторонних отношений.

В тоже время В. КОЖИН подчеркнул, что этот вопрос не касается предвыборной гонки.

«Это проблема, которую нужно решать с действующей украинской властью. Какова бы она ни была», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2009 года В.КОЖИН сообщил, что спор по бывшей зарубежной собственности СССР с Украиной находится в тупике.

Ранее, 26 февраля 2009 года, В.КОЖИН заявлял, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом: на «очень большое» количество спорных объектов, в частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта 2009 года руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ констатировал, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего СССР от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

6 апреля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было заплачено в счет долгов Украины в долге Советского Союза.