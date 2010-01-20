БЮТ: будем обращаться к "днепропетровскому патриотизму"

В БЮТ надеются, что весомым аргументом в пользу кандидата на должность Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО для избирателей, которые в первом туре поддержали Сергея ТИГИПКО, станет “днепропетровский патриотизм”.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО со ссылкой на руководителя парламентской фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО.

"Это два днепропетровчанина – Юлия ТИМОШЕНКО и Сергей ТИГИПКО. Неужели его команда будет работать на донецкую команду? Это один из наших резервов", - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В то же время, по его мнению, для работы с электоратом С.ТИГИПКО будут нужны определенные усилия. "Это будет очень непросто, потому что это не значит, что они сразу же пойдут за нами, но мы будем обращаться к днепропетровскому патриотизму", - отметил лидер парламентской фракции БЮТ.

И.КИРИЛЕНКО также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО должна увеличить количество своих встреч с избирателями на местах. "Мы очень большие надежды возлагаем на ее поездки", - объяснил он.