США поздравили Украину с успешным проведением первого тура президентских выборов.

Как сообщает радио «Свобода», представитель Госдепартамента США Филип КРОУЛИ заявил, что наблюдатели от ОБСЕ сочли проведение выборов в Украине значительно более справедливым, чем в прежние годы.

По словам Ф.КРОУЛИ, выборы стали ещё одним важным проявлением развития демократии в Украине.