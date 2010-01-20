США поздравили Украину с успешным проведением первого тура
08:31, 20 января 2010Политика
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Комментарий представителя Госдепа
США поздравили Украину с успешным проведением первого тура президентских выборов.
Как сообщает радио «Свобода», представитель Госдепартамента США Филип КРОУЛИ заявил, что наблюдатели от ОБСЕ сочли проведение выборов в Украине значительно более справедливым, чем в прежние годы.
По словам Ф.КРОУЛИ, выборы стали ещё одним важным проявлением развития демократии в Украине.
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