Завтра Ющенко сделает заявление о первом туре

В среду, 20 января, в 12.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделает заявление по поводу результатов голосования в первом туре президентских выборов для украинских и зарубежных средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Аккредитация проводится 20 января с 9.00 до 11.00 по телефонам: 255-78-44, 255-74-02, 255-63-18.