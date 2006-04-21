Тот, кто поймет Черновецкого, не будет растерзан

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует ввести новую систему доходов коммунальных предприятий, при которой они будут зависеть от результатов деятельности предприятий, и обещает защиту всем их руководителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации, которое он проводил впервые как глава администрации.

«Я обязательно введу систему, по которой все руководители коммунальных предприятий подпишут контракт с Киевсоветом и будут получать доход реальный, зависящий от своей деятельности. Покажите хорошие финансовые результаты», - сказал он, обращаясь к присутствующим на заседании руководителям предприятий города.

Продолжая свою речь, он пообещал, что никогда не будет принимать скоропалительных решений относительно работы служб города, не посоветовавшись со своими заместителями. «Вы имеете право и на правильные поступки, и на ошибки, но, в то же время, вам надо будет все объяснить», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он подчеркнул, что, учитывая его большой опыт административной деятельности, понимает, что в любых ситуациях нужно выслушивать обе стороны. «Я ничего резко принимать не буду в одностороннем порядке, - подчеркнул он, - пусть у вас будет спокойно на душе, что вы выполняете свой долг, потому что вас назначили, избрали, чтобы вы служили киевлянам».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал оказывать поддержку каждому из руководителей служб, а также всем, кто с ним работает в администрации, кто при этом будет понимать его.

«Все, кто будет меня понимать, могут рассчитывать на меня как на человека. Я не дам вас на растерзание… И я не допущу, чтоб давили на вас какие-то органы, какие-то нехорошие структуры. Я не допущу, чтобы политика вмешивалась в вашу жизнь. Поэтому если кто меня понимает, у того все начнется заново и здорово», - пообещал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.