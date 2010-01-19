У Януковича думают заменить его Божьей Матерью

В случае победы Виктора Януковича на выборах его портрет не будет висеть в школах.

Такой вывод можно сделать из слов заместителя главы партии Анны Герман во вторник.

Так, отвечая на вопрос о заявлениях Тимошенко, что в случае победы Януковича, его портреты придется вешать в школах, она сказала:

"Сейчас наших детей ждет столько опасностей, дети настолько незащищены в этом обществе, где попранный закон, где не заботятся об учителях и об учениках, что в классах нужно вешать икону Божьей Матери, чтобы она защищала наших детей, а не портреты президентов", - сказала Герман.

Ранее Тимошенко заявила:

"Только представьте себе, что победил Янукович. И его портреты будут висеть в школах в качестве примера для наследования детей. Его портреты будут висеть в кабинетах начальников милиций. Это будет позором для страны. Этого не может быть, и я этого никогда не допущу. Янукович никогда не будет президентом Украины".

Украинская правда