Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента на Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины” (относительно срока на продажу земельных участков).

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали лишь 275 (при необходимых 300 – УНИАН) из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, за преодоление вето проголосовали 168 членов фракции ПР, 43 - из фракции БЮТ, 15 – из фракции НУ-НС и в полном составе проголосовали фракции Блока Литвина и КПУ.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН поручил профильному комитету парламента доработать данный законопроект и вынести его в четверг, 21 января, на рассмотрение парламента.

Данным законом предусматривалось продление моратория на продажу земель до 1 января 2012 года.

Как отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на заседании парламента, Президент применил вето, поскольку дальнейшее продление моратория на свободный оборот земель может привести к невозможности эффективного использования и охраны земель, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков, увеличению количества злоупотреблений в данной сфере. А.ШАПАК отметил, что мораторий привел к тому, что «расцвел» теневой рынок земель. По его словам, уже более 10% земель передано в долгосрочную аренду на срок более 10 лет. В отдельных регионах, добавил он, с людьми заключили соглашения на 49 лет аренды.

«Фактически, образован теневой рынок отчуждения за бесценок земельных участков», - подчеркнул А.ШЛАПАК. Он добавил, что по подсчетам некоторых консалтинговых компаний, «за 4 года в Украине ушло «налево» 5 млн. га сельскохозяйственных земель».

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2009 года Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (относительно срока на продажу земельных участков).

29 декабря Президент В.ЮЩЕНКО применил право вето к этому закону.