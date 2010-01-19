В Запорожье выбрали Януковича и Тигипко

Лидером президентских выборов в Полтавской области, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали почти 51% избирателей (513 тысяч чел.) по итогам обработки почти 98% бюллетеней с 9 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержали 18% избирателей; на третьем – Юлия ТИМОШЕНКО (12,25%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (5,1).

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (5%), Владимир ЛИТВИН (1,24) и Виктор ЮЩЕНКО (1,07).

В.ЯНУКОВИЧ – первый во всех округах. Все, кроме одной, вторые позиции - за С.ТИГИПКО. Все третьи позиции, кроме одной, - за Ю.ТИМОШЕНКО. А.ЯЦЕНЮК на четвертом месте в четырех округах г.Запорожье. П.СИМОНЕНКО на четвертом месте во всех округах, кроме четырех в г.Запорожье.

Пять шестых позиций у В.ЛИТВИНА, три – у В.ЮЩЕНКО, одно – у Гриценко.