Гриценко: со сменой власти в Украине завершится кризис

По мнению председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО, со сменой власти в Украине завершатся политический и экономический кризисы.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, об этом он заявил, комментируя итоги состоявшегося в Крыму первого тура президентских выборов.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, результаты первого тура голосования, состоявшегося 17 января 2010 года, были вполне прогнозируемыми и ожидаемыми. По предварительным данным, отметил глава крымского парламента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ набрал в автономии почти 64% голосов, за него проголосовали около 600 тыс. крымских избирателей.

"Сегодня совершенно очевидно, что жители Крымского полуострова не изменили своего выбора, сделанного в 2004, 2006 и 2007 годах. Крым был и остается базовым для Партии регионов. И об этом красноречиво говорят цифры", - заявил крымский спикер.

При этом А.ГРИЦЕНКО подчеркнул: "Учитывая, что второй тур президентских выборов станет основным, я думаю, что борьба за президентское кресло, конечно, ужесточится. Поэтому крымчанам крайне необходимо будет мобилизоваться, консолидироваться и одержать убедительную победу. У нас есть дополнительные резервы, а главное - желание жить по-другому. Как только в Украине сменится власть - все сразу встанет на свои места, и кризис, как политический, так и экономический обязательно закончится".