Тимошенко и Януковичу советуют как и «чей» электорат завоевывать

Политологи считают, что электоральные ресурсы кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА исчерпаны, а Юлии ТИМОШЕНКО для победы во втором туре выборов придется побороться за свободный электорат.

Об этом эксперты сказали в интервью “Политической мысли”, отвечая на вопрос: “Какие факторы могут стать решающими для результатов второго тура выборов? Можно ли верить социологическим службам, проводивших экзит-пол в первом туре и уже определивших победителя второго тура выборов? Удастся ли ТИМОШЕНКО мобилизовать электорат, который голосовал в первом туре за других так называемых демократических кандидатов?”.

Политолог Виталий БАЛА считает, что между первым и вторым туром выборов кандидаты в президенты должны мобилизовать тех избирателей, которые проголосовали за других кандидатов, и будут голосовать против оппонента.

“В действительности некорректно даже после голосования в первом туре спрашивать людей о втором туре. Это о социологических данных. Основной технологией кампании между первым и вторым туром будет аккумуляция и завоевание тех избирателей, которые проголосовали за других кандидатов и будут голосовать против оппонента. То есть ТИМОШЕНКО должна работать с теми людьми, которые не хотели бы, чтобы к власти пришел ЯНУКОВИЧ, и наоборот”, - отметил он.

По мнению В.БАЛЫ, потенциально больше таких избирателей, которые не хотят ЯНУКОВИЧА. “И в этой связи можно говорить о больших шансах ТИМОШЕНКО. Но окончательные результаты будут зависеть от того, как собственно поработают ТИМОШЕНКО и ее команда в этот период. Убеждать ЯЦЕНЮКА, ТИГИПКО или ЮЩЕНКО, чтобы те повлияли на свой электорат, я бы ТИМОШЕНКО не советовал. Ей нужно непосредственно работать с избирателями”, - отметил политолог.

В свою очередь, политический эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ считает, что В.ЯНУКОВИЧ исчерпал свои электоральные ресурсы.

“Я согласен с социологом Ириной БЕКЕШКИНОЙ, которая утверждает, что ЯНУКОВИЧ исчерпал свои электоральные ресурсы. Он может рассчитывать на незначительную часть голосов СИМОНЕНКО, ЛИТВИНА и ТИГИПКО. Результаты, которые показали так называемые демократические кандидаты, составляют в целом 60%. Поэтому ТИМОШЕНКО может, как минимум, на 40% голосов других кандидатов рассчитывать”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По его мнению, главной интригой второго тура выборов будет поведение избирателей, которые в первом туре голосовали за Сергея ТИГИПКО.

“Думаю, что ТИГИПКО будет стараться строить свою партию и будет не очень помогать другим, а люди сами будут принимать решение, за кого голосовать. Вот здесь и будет главная интрига – кому пойдут голоса ТИГИПКО. Разница между ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО во втором туре будет минимальной, а ввиду того, что ЯНУКОВИЧ свои ресурсы почти исчерпал, у ТИМОШЕНКО ситуация привлекательнее. ТИГИПКО, кстати, имеет хорошие результаты в больших городах, а это люди, которые думают самостоятельно, а, следовательно, самостоятельно будут голосовать и во втором туре. Как они проголосуют – вот это и есть главная интрига. Поэтому за этих избирателей должны побороться победители первого тура”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

В то же время политолог Игорь ЖДАНОВ убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре имеет электоральный резерв за счет граждан, которые не определились со своим выбором.

“Если посмотреть, за счет каких резервов может работать, например, ТИМОШЕНКО, то это, в первую очередь, явка избирателей. В тех 15-ти регионах, где она победила, по сравнению с явкой избирателей в 2004 году, например, на 10% сейчас меньше. А это серьезный резерв. У ЯНУКОВИЧА такого резерва нет”, - сказал И.ЖДАНОВ.

По его словам, если говорить о социологических исследованиях, то при том что дается победа В.ЯНУКОВИЧУ, нужно помнить, что еще около 15% граждан не определились. “Это большой резерв. И хороший шанс поправить ситуацию обоим кандидатам. И в зависимости от того, кто как поработает с этим электоратом, тот и будет иметь преимущества”, - считает И.ЖДАНОВ.

В свою очередь, политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что вышедшим во второй тур президентских выборов нужно будет убедить электорат С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА.

“Это чрезвычайно тяжелый труд, но тогда можно будет говорить о прогнозируемых выборах. Теперь положение вещей такое, что избиратель будет ориентироваться по принципу большего зла. Как правило, понятие «большее зло» имеет региональный характер. ТИГИПКО, например, получил больше голосов там, где отношение к “помаранчевым” хуже, чем к “бело-голубым”. То есть для того, чтобы это изменить, нужна специальная технология убеждения людей. Мы видим, что оба штаба настроены на войну, они себя накручивают на последующую войну и в дальнейшем. Поэтому завоевать в таких условиях избирателей, скажем, С.ТИГИПКО будет тяжело. Потому что они ожидают толерантного отношения к оппонентам”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В то же время политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО считает, что Ю.ТИМОШЕНКО должна объединить вокруг себя электорат С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮКА и А.ГРИЦЕНКО.

“Сейчас стоит говорить о резервах ТИМОШЕНКО, которые могут привести ее к победе. Здесь есть определенная особенность, которую стоит помнить, что в Украине кампанию не выигрывают, а проигрывают. У нас не выигрывает победитель, а проигрывает побежденный. Здесь ЯНУКОВИЧ - идеальная фигура. Пока он существовал, до тех пор в таком забетонированном виде существовал и его электорат. От выборов к выборам его электорат остается постоянным. Поэтому, по сути, основная робота ТИМОШЕНКО будет не так объединить вокруг себя, как объединить против ЯНУКОВИЧА. Заявления ТИГИПКО, ЯЦЕНЮКА, ГРИЦЕНКО о том, что они не будут агитировать своих избирателей за других кандидатов несерьезны. Голоса этих кандидатов – это не их завоевание. Они должны запомнить, что они стали такими своеобразными медиаторами, через которых электорат поучил своих политиков, в пику ТИМОШЕНКО, в пику ЯНУКОВИЧУ. Но эти голоса не принадлежат ни ТИГИПКО, ни ЯЦЕНЮКУ, потому что их политические структуры настолько слабы, что они не способны абсорбировать электорат”, - сказал В.ЦИБУЛЬКО.